قطاع البنوك أكثر القطاعات تداولا بالبورصة في تعاملات الأسبوع الماضي

أحتل قطاع البنوك صدارة القطاعات الأكثر تداولًا من حيث قيم التداولات بالبورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي، حيث ربح فيه رأسمال السوقي قيمة 5.7 مليار جنيه.

وتصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة محققا قيمة تداولات بلغت 18.6 بقيمة 962.8 مليون جنيه بالتداول على مليون ورقة، وجاء قطاع "الخدمات المالية غير المصرفية" في المركز الثاني بتداول قدره 317.5 مليون ورقة، بقيمة 700.4 مليون جنيه، واحتل قطاع "العقارات" المركز الثالث بحجم تداول بلغ 189.3 مليون ورقة محققا قيمة 466.4 مليون جنيه، وجاء قطاع "الرعاية الصحية والأدوية" في المركز الرابع بحجم تداول 46.4 مليون ورقة بقيمة 244.7 مليون جنيه، ثم تبعه قطاع "السياحة والترفيه" بحجم تداول بلغ 23.1 مليون ورقة بقيمة 242.6 مليون جنيه..

وفى المركز السادس حل قطاع "الأغذية والمشروبات والتبغ" بحجم تداول بلغ 30.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 235.4 مليون جنيه، وسابعا جاء قطاع "الموارد الأساسية" بحجم تداول بلغ 38 مليون ورقة منفذة بقيمة 231 مليون جنيه، ثم جاء خلفة قطاع "الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات" بحجم تداول بلغ 45.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 183.4 مليون جنيه، ثم قطاع "المقاولات والإنشاءات الهندسية" بحجم تداول 30 مليون ورقة منفذة بقيمة 66.1 مليون جنيه، ثم "قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات" بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 64.4 مليون جنيه..

وأخيرا أحتل قطاعي "التجارة والموزعون "و"المرافق" فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 3 ملايين جنيه، الثانى بحجم تداول 1968 ورقة بقيمة 108.8 ألف جنيه