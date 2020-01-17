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الأطباء: لن نتنازل عن حقوق طبيبات المنيا.. "بناتنا مش رخاص"

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:14 م
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الدكتورة نادية الأمين
الدكتورة نادية الأمين
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نادية الأمين، عضو مجلس نقابة أطباء المنيا، إنهم تقدموا بطلب للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لفتح التحقيق في حادث ميكروباص طبيبات المنيا، وتحديد المسئول عن الحادث، معقبة: "بناتنا مش رخاص".

وأشارت "الأمين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الطبيبة الثالثة التي توفت اليوم منذ يومين وأهلها في حالة صعبة ينتظرون إفاقتها، مؤكدة أن هناك أمور لن يتسامحوا فيها.

وشددت على ضرورة وجود محاكمة حتى لا تتكرر الواقعة، مضيفة: "التدريب لن ينتهي، وفي غلطة إدارية، والنقابة لن تتنازل عن حقوق أبنائها، حيث كان الأفضل أن يأتي المدرب إلى المنيا"، منوهة بأن النقابة ستقدم دعمًا ماديًا ومعنويًا لأسر المتوفين والمصابين.
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