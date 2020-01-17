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إقالة وزيرة الصحة.. الأطباء عن حادث المنيا: لم يراعوا الظروف الإنسانية

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:49 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نادية الأمين، عضو مجلس نقابة أطباء المنيا، إن حادث ميكروباص طبيبات المنيا وقع بسبب ظروف الأحوال الجوية، معقبة: "ده قضاء الله وقدره، وهي أعمار".

وأشارت "الأمين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الطبيبات كانوا في مهمة عمل لخدمة الوطن، وجميعهن في بداية حياتهن، معربة عن حزنها الشديد لوفاة 3 طبيبات، قائلة: "الحادث وجع قلوبنا، وأصابنا بالحسرة". 

وأكدت أن الأطباء في مصر لا يرفضون أي عمل يخدمون به وطنهم، معقبة: "إحنا في أحلك الظروف بنشتغل، المشكلة أنهم اتبلغوا متأخر، ولم يكن هناك وقت لتوفير وسيلة نقل آمنة"، معتبرة أن هناك ظروف إنسانية كان يجب على رؤساء الهيئات مراعتها، حيث كان هناك مغالاة في استخدام الحق الإداري.

هذا، وتصدر هاشتاج "إقالة وزيرة الصحة" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، الأربعاء، حيث طالب العديد من المشاركين بإقالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد حادث طبيبات المنيا الذي أسفر عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 أخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

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