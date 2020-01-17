خبير استثماري: التعاون بين مصر والبنك الدولي ليس وليد اللحظة

علق الدكتور إبراهيم مصطفى، مستشار أول سابق بوزارة الاستثمار، على وصول حجم التعاون بين مصر والبنك الدولي إلى 8 مليارات دولار، قائلًا إن التعاون بين مصر والبنك الدولي وثيق جدًا منذ زمن بعيد، وليس وليد اللحظة.



وأضاف "مصطفى"، خلا مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن التعاون بين مصر والبنك الدولي يتجدد كل فترة؛ بتمويل المشروعات أو تقديم معونات فنية.



وأوضح أن الـ8 مليار دولار ينقسمون إلى؛ استثمارات من خلال الزراعة الاستثنائية، والتي تدخل في مشروعات مباشرة مثل مشروعات بنبان، ومشروعات أخرى تدخل في البنية التحتية، لافتًا إلى أن هناك تمويل مشترك بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في قنا وسوهاج، بجانب التوسع في محافظات أخرى مثل المنيا وأسيوط.

