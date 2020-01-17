صحيفة بريطانية: تناول القهوة يوميًا ساعد في إنقاص الوزن

قالت صحيفة صن البريطانية، إن هناك باحثين بجامعة هارفارد توصلوا إلى أن تناول 4 أكواب من القهوة يومياً، يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة بالجسم.





وتوصل باحثون جامعة هارفارد، إلى هذه النتائج عقب تجارب دامت لـمدة 24 أسبوعًا، درست تأثير القهوة على 126 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن في سنغافورة.





وطلب العلماء من نصف المشاركين الذين كانوا جميعهم من الصين أو ماليزيا، شرب 4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين بشكل يومي، وشرب النصف الآخر مشروبًا يحاكي مذاق القهوة، ولكنه لم يكن قهوة ولا يحتوي على كافيين.





ووجد الخبراء في نهاية الدراسة، أن أولئك الذين تناولوا 4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً على مدى 6 أشهر، شهدوا انخفاضًا بنسبة 4% تقريبًا من الدهون في الجسم، مقارنة بألئك الذين لم يتناولوها.





وأفاد العلماء بأن الكافيين يؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وانخفاض ملحوظ في الدهون بالجسم.





كما أكدوا على أنه بالرغم من أن بعض الناس قد يعتقدون أن تناول 4 أكواب من القهوة يومياً قد يشكل خطرًا طويل الأجل على الصحة، فإن هذا المستوى من الاستهلاك كان جيدًا في نطاق المعايير الحالية.