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كيكي سيتين: استيقظت من النوم فعلمت أنني مدرب برشلونة الجديد

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:34 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
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أكد المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة ‏أن مسألة تفاوضه مع البارسا لتولي قيادة الفريق الفتية كانت سلسة وبسيطة ولم تأخذ الكثير من الوقت.

 

وقال سيتين في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية :"حدث كل شيء بشكل سريع لدرجة أنه لم يمنحني الوقت لاستيعاب الأشياء التي تحدث لي، وعندما استيقظت في الصباح التالي عرفت بأنني مُدرب للبارسا ، لقد كان العرض أحد أسعد أيامي".

 

وأضاف : "حصلت على 600 رسالة عن طريق الرسائل أو الواتساب بعد أن أصبحت مُدرباً للبارسا، ‏وأنا شخص أحب كُرة القدم عندما لعب في المدرسة، وكنت أريد أن تكون الكُرة دائماً لدي وهذا ما يشعر به 99% من اللاعبين".

 

وتابع : "إذا فزنا دون أن نلعب بشكل جيد فسوف تشعر ببعض السوء، لأنه لو لعبت بشكل جيد وكل شيء كان صحيحاً فستكون لديك فرصة كبيرة للفوز".

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