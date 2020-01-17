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كيكي سيتين: استيقظت من النوم فعلمت أنني مدرب برشلونة الجديد
الجمعة 17/يناير/2020 - 06:34 م
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أحمد عصام
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أكد المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة أن مسألة تفاوضه مع البارسا لتولي قيادة الفريق الفتية كانت سلسة وبسيطة ولم تأخذ الكثير من الوقت.
وقال سيتين في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية
:"حدث كل شيء بشكل سريع لدرجة أنه لم يمنحني الوقت لاستيعاب الأشياء التي تحدث
لي، وعندما استيقظت في الصباح التالي عرفت بأنني مُدرب للبارسا ، لقد كان العرض أحد
أسعد أيامي".
وأضاف : "حصلت على 600 رسالة عن طريق
الرسائل أو الواتساب بعد أن أصبحت مُدرباً للبارسا، وأنا شخص أحب كُرة القدم عندما
لعب في المدرسة، وكنت أريد أن تكون الكُرة دائماً لدي وهذا ما يشعر به 99% من اللاعبين".
وتابع : "إذا فزنا دون أن نلعب بشكل
جيد فسوف تشعر ببعض السوء، لأنه لو لعبت بشكل جيد وكل شيء كان صحيحاً فستكون لديك فرصة
كبيرة للفوز".
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