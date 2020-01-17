كيكي سيتين: استيقظت من النوم فعلمت أنني مدرب برشلونة الجديد

أكد المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة ‏أن مسألة تفاوضه مع البارسا لتولي قيادة الفريق الفتية كانت سلسة وبسيطة ولم تأخذ الكثير من الوقت.

وقال سيتين في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية :"حدث كل شيء بشكل سريع لدرجة أنه لم يمنحني الوقت لاستيعاب الأشياء التي تحدث لي، وعندما استيقظت في الصباح التالي عرفت بأنني مُدرب للبارسا ، لقد كان العرض أحد أسعد أيامي".

وأضاف : "حصلت على 600 رسالة عن طريق الرسائل أو الواتساب بعد أن أصبحت مُدرباً للبارسا، ‏وأنا شخص أحب كُرة القدم عندما لعب في المدرسة، وكنت أريد أن تكون الكُرة دائماً لدي وهذا ما يشعر به 99% من اللاعبين".

وتابع : "إذا فزنا دون أن نلعب بشكل جيد فسوف تشعر ببعض السوء، لأنه لو لعبت بشكل جيد وكل شيء كان صحيحاً فستكون لديك فرصة كبيرة للفوز".