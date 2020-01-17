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حفل تأبين الراحل "سمير سيف" بمركز الإبداع 19 يناير الجاري

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:02 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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تحت رعاية وبحضور أ.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.د. فتحي عبد الوهاب، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة د. سعاد شوقى، فى الخامسة مساء الاحد 19 يناير بسينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، تأبين المخرج الكبير سمير سيف، رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية، والذى رحل عن عالمنا في ديسمبر الماضي.

و يتضمن التأبين عرض فيلم تسجيلي عن حياة "سيف" من إنتاج المركز القومى للسينما، كما تقام ندوة عنه يديرها الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، يتحدث كل من زميله وصديق عمره مدير التصوير د. سمير فرج، وعدد كبير من الفنانين الذين عملوا معه ومحبيه، بالإضافة إلي عرض فيلمه "المولد" بطولة الفنان عادل إمام

جدير بالذكر أن "سيف" تولي رئاسة المهرجان القومي للسينما المصرية منذ 2013 خلفًا للناقد الراحل على ابو شادى، شهد المهرجان أثناء رئاسته عدد من الإنجازات، منها نشر الوعى السينمائى للجميع، حيث جابت جميع العروض المشاركة بالمهرجان محافظات الجمهورية بدلًا من عرضها بالقاهرة فقط، قدم أول أعماله السينمائية عام 1976 وهو فيلم (دائرة الإنتقام)، كما قام بتأليف وكتابة سيناريو العديد من الأفلام التى تعد علامات سينما الثمانينات والتسعينات.
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