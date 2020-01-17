شحته كاريكا يفاجئ جمهوره بطرح مهرجان "كوكب دماغي" مع أحمد نافع

طرح منذ قليل، نجم المهرجانات الشعبية شحته كاريكا، وأحمد نافع، مهرجان جديد يحمل اسم "كوكب دماغي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على تفاعل عشاق المهرجان.



تفاصيل مهرجان "كوكب دماغي"



غناء شحته كاريكا، وأحمد نافع، ومن كلمات غباشي، وتوزيع إسلام ساسو، وجاءت كلمات المهرجات كالاتي: "اصحى وفوق اليلة دي ميغا، حريم كتير صبولي تيكيلا، فلات وكيرفي دي رقصة جميله فيها ايه فيها ايه، بنات بتمدي ايدها فكراني تعبان هموت عليها".



يذكر أن نجم المهرجانات شكته كاريكا، انفصل عن فريق الـ"8%"، بعد ازمه حبسهم التي تعرضو لها منذ سنوات، وعمل بمفرده، وطرح العديد من المهرجانات التي حصدت نجاح كبير بالشارع المصري.

