Advertisements
حصاد البورصة المصرية .. تراجع قيم التداول بالبورصة الي 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي
الجمعة 17/يناير/2020 - 05:31 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
تداولات البورصة المصرية
وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي إلى 12.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
تداولات مؤشرات البورصة المصرية
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قد وزعت كالتالي : 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 339.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 46.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 667.6 مليون جنيه، بحجم تداول 320.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 37.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3 مليارات جنيه بحجم تداول 660.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84.1 ألف عملية.
حصاد البورصة المصرية
وربحت البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري أربحاً قدرت بحوالي 5.7 مليار جنيه ، حيث ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنسبة 0.82% ، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
ونوه التقرير الصادر عن البورصة المصرية ، أن مؤشر "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1390.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد ، الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 15987.96 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 502.05 نقطة.
Advertisements