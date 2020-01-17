حصاد البورصة المصرية .. تراجع قيم التداول بالبورصة الي 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي





تداولات البورصة المصرية





وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي إلى 12.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

تداولات مؤشرات البورصة المصرية





وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قد وزعت كالتالي : 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 339.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 46.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 667.6 مليون جنيه، بحجم تداول 320.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 37.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3 مليارات جنيه بحجم تداول 660.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84.1 ألف عملية.



