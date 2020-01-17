"الدعاء بيغير القدر"..حسام داغر يطالب متابعيه بالدعاء لوالدته بالشفاء العاجل

طالب الفنان حسام داغر، من محبيه الدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر حسام صورة لوالدته، وعلق على الصورة قائلاً :"يارب محيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني" .



وتابع حسام قائلًا :"الدكاتره بيقولوا انهم بيعملوا اللي يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتي في عدم وجود الضغط وقالوا إن زي ما أنا وأخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني ادعي لأنها بين الحياة الموت،".



وأضاف حسام:" وحياة أغلى ما عندكم اللي يقدر يدعي يدعي الدعاء بيغير القدر، زي المرة الي فاتت كانت اتحسنت شوية وفاقت من الغيبوبة، وبصت وضحكتلنا وعرفتنا، استحلفكم بالله الدعاء ودي آخر مرة أطلب فيها حاجة من أي حد، يارب يارب، شوفو ضحكتها زي الاطفال ازاي يا رب يا رب خليك جمبي".



وفي سياق آخر، عُرض لحسام مؤخرًا في السينما فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، والفيلم شارك في بطولته أحمد فتحي، بيومى فؤاد، طارق الإبياري، مى كساب، محمد سلام، من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.



والجدير بالذكر أن حسام يُشارك حاليًا في مسلسل "ملاك" والمسلسل بطولة فراس سعيد، محمود عبد المغني، آيتن عامر، أميرة العايدي، لبنى ونس، كريم فهمي، صبري فواز، هنادي مهنى، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المُقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.