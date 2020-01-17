Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن توجه برعاية الطفلة فاطمة ضحية التعذيب على يد والدها

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:21 م
Advertisements
الطفلة
الطفلة
Advertisements
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بتقديم كافة أوجه الرعاية للطفلة فاطمة والتي تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي قصتها بأنها ترقد بأحد المستشفيات بعد تعرضها لتعذيب وحشي، مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي لها وحروق وكدمات بأنحاء متفرقة بجسمها.

وزار فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي، ومدير مديرية التضامن، الحالة بمستشفى أبو خليفة للاطمئنان على حالة اللبنة فاطمة والتي ثبت تعرضها للضرب والتعذيب على يد والدها واتضح أن الابنة ترتيبها الثالث بين أخواتها وعمرها ٨ سنوات والأولى عمرها ١٧ عاما والثانية لم يتم استخراج أوراق ثبوتية لها، فيما يبلغ عمر الأبنة الصغرى ٤ سنوات، ووالدتها تعمل باليومية، كما ثبت أن أبيها متزوج من أخرى وعندما تم طردهم من منزلهم لعدم دفع الإيجار ذهبوا للإقامة مع الأب وزوجته الذي اعتاد على ضربهم.

وكلفت القباج إدارة الحالة ببحث حالة الأسرة كاملة وتم إجراء التدخلات الآتية:

- سرعة استخراج أوراق ثبوتية للأبنة الثانية دون تكليف الأسرة أية مصاريف.

- تكليف ٢ من مكلفات الخدمة العامة على محو أمية البنات بالتنسيق مع فرع تعليم الكبار.

- تكليف مسؤولة الأسرة والطفولة لمعرفة أقرب حضانة وإلحاق الابنة الصغرى للأسرة مرحبا ذات الأربع سنوات بها

- التواصل مع الأم لكتابة طلب للسكن الأولى بالرعاية على أن يكون باسم الأم والبنات.

- صرف مساعدة مالية للأم لمدة ثلاث شهور من مؤسسة التكافل وأيضا مؤسسة تبارك.

- دراسة إقامة مشروع من مشاريع المرأة الريفية.

- إمداد الأسرة بملابس وكذلك تسليم الطفلة المصابة ملابس.
التضامن توجه برعاية الطفلة فاطمة ضحية التعذيب على يد والدها
التضامن توجه برعاية الطفلة فاطمة ضحية التعذيب على يد والدها
التضامن توجه برعاية الطفلة فاطمة ضحية التعذيب على يد والدها
التضامن توجه برعاية الطفلة فاطمة ضحية التعذيب على يد والدها
التضامن توجه برعاية الطفلة فاطمة ضحية التعذيب على يد والدها
التضامن توجه برعاية الطفلة فاطمة ضحية التعذيب على يد والدها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الرعاية التضامن الإجتماعي الأسرة الأب

أخبار تهمك

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يخوض مران إضافي عقب التدريبات الجماعية

منذ أقل من ساعتين

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة كارتيرون تبقي عمر السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ 19 دقيقة

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إقالة وزيرة الصحة.. ننشر بيان الأطباء حول وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا

منذ ساعتين

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

فريق من "التضامن" يتسلم طفلة تعرضت للتعذيب على يد أحد المواطنين (صور)

التضامن: برنامج تكافل وكرامة يخدم 2 مليون أسرة.. وليس لدينا شبهة فساد

التدخل السريع ينقل سيدة لمركز حماية المرأة المعنفة بعد شكوي تلقها الفريق

"أطفال بلا مأوي" ينقذ 6 أبناء من السويس وبورسعيد وينقلهم لدور الرعاية

مصدر بتضامن الدقهلية.. جار اتخاذ اجراءات ضم أماني شقيقة الطفلة جنة ضحية التعذيب لدار الدفاع بالمنصورة

صرف إعانة عاجلة للطفلة ضحية التعذيب على يد والدها وعمها في الشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:06 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status