علق المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، اليوم الجمعة، على عقوبة إيقاف لاعب وسط ريال مدريد فيدي فالفيردي مباراة واحدة بسبب طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني، عقب تدخله بعرقلة ألبارو موراتا ليحرمه من تسجيل هدف كاد سيمنح أتلتيكو مدريد اللقب، بقوله "كنت واضحاً للغاية في رأيي بشأن ما سيحدث" بمجرد انتهاء المباراة.



وصرح المدرب الأرجنتيني (49 عاماً) "أعتقد أنني كنت واضحاً للغاية فيما يتعلق بالتدخل، وقلت إن "طرده مستحق للغاية، وكان ما يجب عليه (فالفيردي) فعله". لكني كنت واضحا للغاية بشأن مخاوفي مما سيحدث. واعتقد أنه من غير المنطقي أن نفكر ونهدر وقتنا في أشياء نعرف بالفعل أنها ستحدث. لذا فأنا أركز في مباراة إيبار".



يذكر أن فالفيردي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي لعرقلته موراتا من الخلف على حدود منطقة الجزاء وهو منفرد تماماً بحارس الفريق الملكي تيبو كورتوا، وذلك خلال الشوطين الإضافيين.



وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد نهائي ماراثوني استمر على مدار 120 دقيقة بتعادل سلبي الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالسعودية.