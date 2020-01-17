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كلوب ينتقد إقامة أمم إفريقيا في يناير

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:13 م
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كلوب
كلوب
علي نبوي
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انتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عودة البطولة لإقامتها في شهر يناير.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد :"لن نبيع ساديو ماني أو نابي كيتا أو محمد صلاح بسبب أنهم سيلعبون في إفريقيا منتصف يناير المقبل".

أضاف :"لكن إذا فكرت في شِراء إي لاعبإافريقي عليك إن تتذكر بأنه لن يتمكنوا من اللعب في شهر يناير".

ورد على أحد الأسئلة بأنه أفضل المدربين في العالم قائلا :"كلا وأنا متأكد أنني لست الأفضل، هنالك من هم أحسن مني بالطبع".

وحول إمكانية تعاقد أتلتيكو مدريد خصمه في دوري أبطال أوروبا مع إدينسون كافاني رد :"لديهم عناصر خطيرة مثل موراتا وفيليكس، أرى أن لديهم مهاجمين كفاية، لقد شاهدت بعض مبارياتهم لكن لم نُجري التحليل بعد".
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