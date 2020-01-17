ننشر التقرير الطبي المبدئي لوفاة الطبيبة نورا كمال

دون التقرير الطبي المبدئي بمعهد ناصر للبحوث والعلاج حالة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف فور وصولها بعد أن تعرضت هي وزملائها لحادث كريمات المنيا، أن الطبيبة المتوفاة كانت تعاني من نزيف تحت الأم الجايفة وكسر بالحوض والفخذ الأيسر.



وكانت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء قد أعلنت وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث المنيا، اليوم الجمعة، معربة عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم علي خير.



وقالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، في بيان، أصدرته منذ قليل: إننا لن نترك حق زملائنا الذى أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف من وزارة الصحة.



جاء ذلك بالتزامن مع بدء اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء، ورؤساء النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث، والاجتماع لمناقشة القضايا العاجلة للأطباء، وعلى رأسها حادث طبيبات المنيا وتداعياته.



هذا وقد كلفت الدكتورة هالة زايد بتعويض مالى لمصابى حادث طبيبات المنيا وأسر الشهداء، وسيتم توفير فرص عمل لائقة للمصابين بالوزارة وكذالك أسر المتوفين.



وقد كشف وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقرار حالة الطبيبات المصابات فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، وقالت المصادر، إن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهن سيكتب لهم على خروج.