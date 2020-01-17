Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر التقرير الطبي المبدئي لوفاة الطبيبة نورا كمال

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:07 م
Advertisements
الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف
الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف
أحمد الخميسى - محمود عمر
Advertisements
دون التقرير الطبي المبدئي بمعهد ناصر للبحوث والعلاج حالة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف فور وصولها بعد أن تعرضت هي وزملائها لحادث كريمات المنيا، أن الطبيبة المتوفاة كانت تعاني من نزيف تحت الأم الجايفة وكسر بالحوض والفخذ الأيسر.

وكانت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء قد أعلنت وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث المنيا، اليوم الجمعة، معربة عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم علي خير.

وقالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، في بيان، أصدرته منذ قليل: إننا لن نترك حق زملائنا الذى أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف من وزارة الصحة.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء، ورؤساء النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث، والاجتماع لمناقشة القضايا العاجلة للأطباء، وعلى رأسها حادث طبيبات المنيا وتداعياته.

هذا وقد كلفت الدكتورة هالة زايد بتعويض مالى لمصابى حادث طبيبات المنيا وأسر الشهداء، وسيتم توفير فرص عمل لائقة للمصابين بالوزارة وكذالك أسر المتوفين.

وقد كشف وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقرار حالة الطبيبات المصابات فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، وقالت المصادر، إن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهن سيكتب لهم على خروج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر طبيبات المنيا حادث طبيبات المنيا الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف اخبار

أخبار تهمك

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إقالة وزيرة الصحة.. ننشر بيان الأطباء حول وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا

منذ أقل من ساعتين

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة كارتيرون تبقي عمر السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 8 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 10 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ يوم

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم الأهلي يخوض مران إضافي عقب التدريبات الجماعية

منذ أقل من ساعتين

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"الأطباء": فوز 100 طبيب بقرض حديثى التخرج

عاجل.. الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال

تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات

انفجار بالرحم وإجهاض.. تفاصيل تقرير حالة مصابي "أطباء المنيا"

عاجل.. وفاة الحالة الثالثة بحادث "أطباء المنيا"

"الأطباء" عن وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا: لن نترك حقها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:06 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status