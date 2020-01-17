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صحيفة عبرية: سقوط بالونات متفجرة على مستوطنات غلاف غزة

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:21 م
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بالونة متفجرة
بالونة متفجرة
الفجر السعودي
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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، بسقوط بالونات متفجرة لم تذكر عددها على مستوطنة أشدود شمال قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات.

وذكرت الصحيفة العبرية: أن "بالونات هيليوم طائرة متفجرة سقطت على شاطئ أشدود، وأن الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى المكان وأغلقته، محذرة من الاقتراب إلى المنطقة التي سقطت فيها البالونات".

وفي نفس السياق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الخميس، سقوط مجموعة من البالونات المتفجرة في مستوطنة أشكول، التابعة لمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية: إنه تم العثور على بالونات مربوطة بجسم مشبوه متفجر في منطقة زراعية في مستوطنة أشكول، وتم استدعاء خبراء المتفجرات للتعامل مع هذه البالونات.

وأكد ضابط يسكن في المستوطنة، على أنه لم تقع إصابات بين صفوف المستوطنين جراء سقوط البالون المتفجر، حبما نقلت القناة، منوهة إلى أن بالونا آخران قد سقط أول أمس الأربعاء، في مستوطنة سيدروت.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، إنها المرة الرابعة التي تسقط فيها مثل هذه البالونات.

ولفتت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي تصدى، يوم الأربعاء الماضي، لـ 4 قذائف صاروخية انطلقت من قطاع غزة، وبأن المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، نجحت في التصدي لاثنين منها، فيما سقط الآخران في مناطق مفتوحة.

ويُذكر أن صحيفة "هآرتس" العبرية، قد كشفت النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس": إن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حتى الآن حلولا لهذه الظاهرة، وأنه يعترف بأنها تؤثر بشكل كبير على الشعور بالأمن لدى سكان غلاف غزة، وفي وقت توقفت ظاهرة إطلاق الفلسطينيين لبالونات هيليوم حارقة لعدة أشهر".

ويشار إلى أنه من بين الاختراعات الفلسطينية الأخيرة، بالونات الهيليوم الحارقة، والمتفجرة، والطائرات الورقية المشتعلة، و"النبلة" القاتلة، وغيرها.

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الكلمات المفتاحية

مستوطنات غزة غزة صحيفة عبرية بالونات متفجرة

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