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الشيشيني يتحدث عن التدوير في تشكيل الزمالك

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:16 م
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سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
رامي بشاي
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شدد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وضرورة الفوز بها والحصول على الثلاث نقاط.

وقال الشيشيني بأن الفريق يسير بخطوات ثابتة في اتجاهين، الأول مسابقة الدوري والثاني بطولة دوري أبطال أفريقيا، مضيفا:" الحمدلله حققنا الفوز على فريق الجونة واغلقنا هذا الملف بالكامل وكل تركيزنا الأن في مواجهة المصري".

وتابع : "المصري فريق كبير ونعلم انه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكننا جاهزون للمباراة وسنلعب على الفوز كما نخوض أي لقاء آخر".

وأردف الشيشيني: "كل مباراة نخوضها ننظر فقط إلى الثلاث نقاط، كل ما يشغلنا خلال الفترة الحالية هو الفوز من أجل مواصلة المنافسة على بطولة الدوري". 

وأتم مدرب الزمالك : "المباريات الماضية شهدت عملية تدوير بين اللاعبين لعدم تعرض الفريق للإجهاد، الجهاز الفني يعمل على تجهيز كل عناصر القائمة تحسباً لمشاركة أي لاعب في أي وقت". 

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

في الدوري سامي الشيشيني الات

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