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"وش إجرام".. حبس عاطل حول منزله لمصنع لإنتاج الحشيش بالجيزة

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتصنيعه للمواد المخدرة بمنطقة الصف، وتحويل منزله وكرًا لنشاطه الإجرامي، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن عاطل يقوم بتصنيع المواد المخدرة وخاصة الحشيش، محولًا منزله لمصنع لإنتاج المخدر، فيما يروجها على عملائه بمنطقة الصف، وضبط بحوزته 17 فرش حشيش، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.


وكشفت تحريات رجال المباحث، بتورط عاطل في تصنيع مخدر الحشيش داخل مسكنه في الصف، وبتقنين الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته 17 فرد حشيش، وأدوات تستخدم في التصنيع والتغليف، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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