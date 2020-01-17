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حمو بيكا وفرقته يحتفلان من داخل الأستديو بإنتهاء مهرجان "يالا ثورة"

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:21 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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احتفل نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وفرقته، بإنتهاء تسجيل احدث مهرجاناتهم، التي تحمل اسم "يلا ثورة"، ومن المقرر أن يطرح خلال الايام المقبلة.

حيث نشر "بيكا"، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل الاستديو الخاص بيه، وهو يحتفل بصحبه فرقته، وهما يستمعان لمقطع من المهرجان، فضلًا عن رقصهم والاشارة بالفرحه والسعادة.


يذكر أن حمو بيكا، هو مؤسس فرقته، المكونه من الموزع فيجو الدخلاوي، وأحمد الفيلو، ونور التوت، ومودي امين، وكان قد ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.


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