رفضت المشاركة في فيلم الفرح وندمت على هذا الدور.. معلومات لاتعرفها عن نادية رفيق

رحلت الفنانة نادية رفيق عن عالمنا منذ قليل وذلك بعد صراع مع المرض، بعدما قدمت لنا باقة مميزة من أجمل الأعمال الدرامية، ولقد اشتهرت بلقب الأم الحنون أو أم الغلابة.



وبالرغم من تألقها الشديد في الأعمال الدرامية، إلا أنها في البداية تخوفت من المشاركة في التلفزيون وذلك بسبب رفضها القبلات أو الأحضان.



وقامت نادية رفيق برفض المشاركة في فيلم الفرح عندما عرض الدور عليها، وأسند الدور للفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار بدلًا منها.



وشاركت في فيلم كبارية ولكنها حزنت بشكل كبير بعدما أهين اسمها بشكل كبير عندما تم كتابته آخر اسم في الفيلم.



كما ندمت على مشاركتها في فيلم بوبوس مع الزعيم عادل إمام وذلك بعدما قام صناع العمل باختصار مشاهدها في العمل ما أحزنها بشكل كبير.





