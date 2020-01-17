إبداع وتراث فني .. فاتن حمامة تتصدر "ترند" جوجل في ذكرى رحيلها الخامسة

تصدرت فاتن حمامة "سيدة الشاشة العربية"، اهتمام الباحثين عبر "جوجل"؛ لحلول ذكرى وفاتها الخامسة، حيث رحلت عن عالمنا في الـ17 من يناير عام 2015.





النشأة والميلاد





نشأت الفنانة فاتن حمامة في أسرة، تقيم ببمدينة المنصورة، والدها أحمد حمامة أحد موظفي وزارة التربية والتعليم.





اسمها الحقيقي





اسمها الحقيقي فاتن أحمد حمامة وولدت في الـ27 من مايو 1931.





أشقاؤها





لديها شقيقان: منير ومزهرة وشقيقة تسمى ليلى، ووالدتها ربة منزل.





بدايتها الفنية





بدأت فاتن حمامة حياتها الفنية، منذ نعومة أظافرها، حيث وقفت أمام موسيقار الأجيال، الفنان الراحل محمد عبدالوهاب، في فيلم "يوم سعيد"، بعدما اختارها المنتج محمد كريم، لجمالها الملفت منذ طفولتها.





أعمالها





قدمت فاتن حمامة العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، خلال مسرتها الحافلة، في مجال الفن، كما أنتجت الهديد من الأعمال الناجحة.





أول ظهور





وشاركت فاتن حمامة في الكثير من الأعمال في فترة الطفولة أهمها: "رصاصة في القلب" في عام 1944.





شباب فاتن





وشهدت فترة شبابها انطلاقًا كبيرًا في حياتها الفنية، حيث قدمت: "الشهر الأول" عام 1945 و"الكون" عام 1946.





دراستها





التحقت فاتن حمامة بمعهد التمثيل العالي في القاهرة، لتدرس فيه حتى تثقل موهبتها، التي لفتت أنظار المنتجين والمخرجين لها، وشجعها على ذلك والدها أحمد جمامة.





أزواجها





تزوجت الراحلة فاتن حمامة، من النجم عمر الشريف، بعد طلاقها من عز الدين ذو الفقار، بعد زواج استمر 7 سنوات، وأنجبت طفلتها ليلى.





قصة حب أسطورية





قابلت فاتن حمامة الوجه الجديد عمر الشريف، في فيلم "صراع في الوادي"، وانتشرت شائعة ارتباطهما، قبل أن تتحول إلى حقيقة، وتزوجت الشريف في عام 1955 واستمر زواجهما حتى 1974، وأعلنا انفصالهما، بعد أن أنجبوا ابنهما طارق.





حياتها الأخيرة





وارتبطت فاتن حامة، زوجها الثالث، بالدكتور محمد عبدالوهاب، والتي مكست معه حتى وفاتها في الـ17 من يناير 2015، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.















