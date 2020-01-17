بعد توقف 20 عامًا: الثقافة تفتتح منفذًا جديدًا لإصدارات هيئة الكتاب

بالإنابة عن الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة افتتح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منفذ البيع الدائم لهيئة الكتاب بمنطقة مساكن عين شمس.



وعن افتتاح المنفذ الجديد اكدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة أنه ياتى امتدادا لسلسلة منافذ لهيئة الكتاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ايمانا باهمية القراءة فى تشكيل وبناء الشخصية وبهدف التيسير على ابناء الوطن فى الحصول على المصدر الرئيسى للمعرفة، مشيرة الى تواصل جهود اثراء البنية الثقافية ونشر التنوير لتحقيق محاور التنمية المستدامة الخاصة بتطوير الانسان والمجتمع، كما قررت اهداء مكتبة كاملة من اصدارات وزارة الثقافة لمجمع مدارس ام الابطال المجاور للمنفذ لجذب الجيال الجديدة وتشجيعها على القراءة.



ومن جانبه قال الدكتور هيثم الحاج ان وزير الثقافة وجهت باستثمار المكان واعادة احياءه بعد ان ظل متوقفا عن العمل منذ اكثر من ٢٠ عاما حيث تم تأهيله لخدمة أهالي المنطقة وتزويده ب ١٠٠٠ عنوان من الإصدارت المخصصة للأسرة والطفل بأسعار مخفضة تتراوح من ٢ جنيه إلى عشرة جنيهات.



