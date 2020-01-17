زاهي حواس يروي أسرار أبوالهول لأعضاء وفد البنك الدولي

رافق عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، وفدًا من البنك الدولي، بدعوة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جولة بأهرامات الجيزة.





وقال "حواس" للوفد، إن تمثال أبو الهول يُنسب للملك "خفرع" مؤسس الهرم الثاني، ولا صحة للادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول، ولا يوجد أي دليل علمي عليها مطلقًا، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.





وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار، وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، وعن خبيئة العساسيف، ودورها في تحريك عجلة السياحة المصرية.





وأشار إلى أوبرا توت عنخ آمون، التي سوف تعرض في دار الأوبرا المصرية، قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، كما ستعرض أيضا في الذكرى المؤية لاكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" في عام ٢٠٢٢.







وكشف عن أن أهم كشف في القرن ٢١ هو بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، وفي النهاية أهدي "حواس" الوفد مجموعة من كتبه.