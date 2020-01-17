رسالة كارتيرون تبقي عمر السعيد مع الزمالك



وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعب منذ فترة وأكد له أنه عنصر مهم بالنسبة له في الجانب الهجومي وهو معجب به بشكل كبير وسيمنحه فرصته في المواجهات المقبلة قبل أن يشارك بعدها في لقاء طنطا ببطولة الدوري ويسجل هدف في ثلاثية الأبيض خلال تلك المواجهة.



ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.



وتغلب الزمالك على الجونة بهدفين دون رد على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحسم السعيد موقفه بشكل نهائي بالبقاء مع الزمالك والحصول على فرصته خلال الفترة المقبلة.