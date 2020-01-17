لا تفتخر بعملها في فيلم "بوبوس".. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نادية رفيق

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة نادية رفيق عن عمر ناهز ٨٤ عامًا، واشتهرت نادية بتجسيد دور الأم في أفلامها، ولقبت بأم الغلابة، وقدمت العديد من الأفلام منها "كباريه"، "بوبوس"، "الحب الأول "، "بحب السيما"، "لحظات حب"، "الشروع في قتل"، "امرأة تحت المراقبة".



وعلى الرغم من نجاحها الكبير وبراعتها في تجسيد دور الأم،نظرًا لتمتعها بصوت حنون، إلا أنها لم تعترف بفيلم "بوبوس"، بالرغم من مشاركتها فيه،وذلك لأن صناع العمل قاموا اختصار جزء كبير من مشاهدها، ليقتصر دورها في الفيلم على مشهد واحد فقط،وفشعرت بإهانة كبيرة، وترك ذلك أثرًا كبيرًا على نفسيتها.





ولدت الفنانة الراحلة نادية رفيق يوم ٨ فبراير عام ١٩٢٦،اتجهت للفن وهي في مرحلة الطفولة ،ولم تكن أكملت الثامنة من عمرها في ذلك الوقت، عملت في الإذاعة، وقامت بكتابة أول مسلسل إذاعي وهي في الرابعة عشر من عمرها،وتقاضت على ذلك المسلسل ثلاثة جنيهات،رفضت في البداية الاتجاه للتمثيل خوفًا من وجود مشاهد بها عرى أو قُبلات، ثم أقنعها المخرج علي بدرخان، وشاركت في فيلم "أهل القمة"، وبعد ذلك اتصلت بها شركة "الاتحاد" للمشاركة في فيلم "بريق عينيك" وتوالت عليها الأعمال السينمائية بعد ذلك، وقامت بالاعتزال عندما شعرت بأن حقها قد أهدر، وأن صناع الأفلام يعاملونها ك"كومبارس".