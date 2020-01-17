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لاعب جولدي يوقّع للبنك الأهلي في القسم الثاني

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح مسئولو نادي البنك الأهلي، أحد أندية الممتاز (ب)، بمجموعة الصعيد، في التعاقد مع اللاعب أحمد محمد عبد السيد (سريع)، صانع ألعاب فريق جولدي، لمدة موسمين ونصف.

وقام اللاعب بالتوقيع للبنك، عد إشادة عيد مرازيق المدير الفني للبنك بأداء اللاعب طوال مشواره مع جولدي بالدور الأول.

كما حصل فريق البنك الأهلي، على توقيع اللاعب أحمد عجلة، لاعب اتحاد الشرطة وإف سي مصر، وبتروجت السابق، ومحمد ناجح مهاجم فريق منتخب السويس، لتدعيم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال إبراهيم أبو زيد (باكايوكو) المدير الفني لجولدي عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك "الحمد للّه تمت على خير ابني الغالي سريع مليون مبروك يا حبيبي انتقالك للبنك الأهلي يارب تبقى فاتحة خير عليك وعلى زمايلك عندنا لاعيبة كبيرة ورجالة تسد عين الشمس".

ويستعد جولدي لمواجهة الدخان، على ملعب الاخير في قمة نارية تجمع بين الفريقين، نظراً لفارق النقاط بينهم، حيث يتصدر الدخان المجموعة برصيد 34 نقطة، بينما يمتلك جولدي 32 نقطة وصيفاً للمجموعة الخامسة.
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