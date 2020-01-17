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خبر سار لجماهير مانشستر سيتي قبل موقعة ريال مدريد بدوري الأبطال

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خبر سار، صباح اليوم، عن إمكانية مشاركة الدولي الألماني ليروي ساني، أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ساني يغيب عن مانشستر سيتي بسبب الرباط الصليبي

وكان ليروي ساني غائب عن مانشستر سيتي، منذ تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي خلال مواجهة ليفربول، في أغسطس الماضي بكأس درع الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الدولي الألماني سيكون متاحا مع السكاي بلو للمشاركة أمام ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

وتابعت الصحيفة، أن ساني قد يشارك كبديل في لقاء الذهاب، بينما سيكون جاهزاً للمشاركة كأساسي في لقاء الأياب على ملعب الاتحاد.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، يوم 26/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات، على ملعب سانتياجو برنابيو.

بينما ستكون جولة الإياب يوم 17/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات، على ملعب الاتحاد.
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