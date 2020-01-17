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حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملات الأجنبية والمحلية

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبتفتشيهم عثر بحوزتهم على 4 ملايين جنيه وعملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار في النقد الاجنبي.

وتعود البداية تعود عندما أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بالقاهرة، قيام أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخــــالفة لأحكــام القانون، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكانًا لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلًا عن استخدام السيارة الخاصة به في ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع (اثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية)، وبحوزتهم 3 ملايين و253 ألف جنيه مصري، "100.253 دولار أمريكي– السيارة الخاصة به- ماكينة لعد النقود- 3 هواتف محمولة"، تحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامي) وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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الكلمات المفتاحية

عملات اجنبية حبس تشكيل عصابي اخبار الحوادث

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