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خبير اقتصادي يوضح فوائد تثبيت سعر الفائدة (فيديو)
الجمعة 17/يناير/2020 - 02:18 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والأقراض، جاء تماشيا مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن تثبيت سعر الفائدة أو تخفيضها أمرا إيجابيا.
وأشار "العمدة"، خلال حواره اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن تثبيت سعر الفائدة هو استمرار للسياسة التوسعية للدولة، ودعم الاستثمار محليا وخارجيا، مؤكدا أن سعر الفائدة في مصر مازال جاذبا للمستثمرين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة كان بهدف امتصاص التضخم، ولكن بعد استقرار الوضع الاقتصادي توجهت الدولة لتخفيض سعر الفائدة بشكل تدريجي.
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