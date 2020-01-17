Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير اقتصادي يوضح فوائد تثبيت سعر الفائدة (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والأقراض، جاء تماشيا مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن تثبيت سعر الفائدة أو تخفيضها أمرا إيجابيا.

وأشار "العمدة"، خلال حواره اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن تثبيت سعر الفائدة هو استمرار للسياسة التوسعية للدولة، ودعم الاستثمار محليا وخارجيا، مؤكدا أن سعر الفائدة في مصر مازال جاذبا للمستثمرين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة كان بهدف امتصاص التضخم، ولكن بعد استقرار الوضع الاقتصادي توجهت الدولة لتخفيض سعر الفائدة بشكل تدريجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر القائدة بنوك الاقتصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 18 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

منذ 41 دقيقة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 5 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عامًا

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المركزي" يحسم أسعار الفائدة اليوم.. وتوقعات باستمرار التثبيت

بعد تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة.. اقتصاديون: البورصة هي الملاذ الآمن للمستثمرين

قبيل اجتماعه بساعات.. "المركزي" يختتم العام بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

عضو مجلس إدارة البورصة يكشف أسباب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة

تعرف على توقعات سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي

اليوم.."المركزى" يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status