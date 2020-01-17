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عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم أليو بادجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق لأحمر اليوم الجمعة والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة للمرة الأولى بعد انضمامه رسميًا قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

وخاض اللاعب تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، بعد وصوله لمقر النادي الأحمر رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وانضم بادجي لصفوف النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يتم قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية بدلًا من المغربي وليد أزارو الذي استقر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم بالفوز في 11 مباراة متتالية.
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