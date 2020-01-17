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الكشف على ٢٧٠٠ مواطن ضمن قافلة طبية بدمياط

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:15 م
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القافلة
القافلة
هند الشيال
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قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان، على 2700 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية، التي أقيمت بقرية أم الرضا، بمركز كفر البطيخ.

وأوضح أنه تم خلال تلك القافلة، التي تضمنت عيادات متنقلة بالتخصصات الطبية كافة، ومعمل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، تحويل عدد 62 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لعدد6 آخرين.

ولفت إلى أن القافلة، تضمنت عقد ندوات للتوعية بمخاطر التدخين والوقاية من الأمراض المزمنة والتغذية الصحية السليمة.

وتواصل مديرية الصحة بدمياط تنفيذ القوافل الطبية الشاملة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار حرص المحافظ على الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين الصحية، من خلال الوصول إليهم بقوافل متنقلة في قرى ومدن المحافظة كافة.
الكشف على ٢٧٠٠ مواطن ضمن قافلة طبية بدمياط
الكشف على ٢٧٠٠ مواطن ضمن قافلة طبية بدمياط
الكشف على ٢٧٠٠ مواطن ضمن قافلة طبية بدمياط
الكشف على ٢٧٠٠ مواطن ضمن قافلة طبية بدمياط
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الكلمات المفتاحية

كشف مجاني قافلة القمص بولا نبيل

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