الاتحاد السكندري وبيراميدز 1/1 في الدوري المصري | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





الاتحاد السكندري وبيراميدز 1/1 في الدوري المصري





الاتحاد السكندري وبيراميدز، تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ستاد "المكس" بالإسكندرية، في إطار منافسات ختام الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ملخص مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري المصري

بادر بيراميدز بتسجيل الهدف في الدقيقة 13 بعد عرضية عبدالله السعيد ليفشل حارس المرمى عماد السيد في التصدي لها ليحولها الغاني جون أنتوي في المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 لبيراميدز.





وفي الشوط الثاني، نجح الاتحاد السكندري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق المدافع محمد أنور بلمسة رائعة بالكعب من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.





وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده بترتيب جدول الدوري المصري إلى النقطة 22 في المركز الرابع، كما رفع بيراميدز رصيده للنقطة 20 في المركز الخامس.





تشكيل مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري:-





وبدأ الاتحاد السكندري مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:-



