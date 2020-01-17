Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد السكندري وبيراميدز 1/1 في الدوري المصري | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:24 م
Advertisements
الاتحاد السكندري وبيراميدز
الاتحاد السكندري وبيراميدز
Advertisements

الاتحاد السكندري وبيراميدز 1/1 في الدوري المصري 

الاتحاد السكندري وبيراميدز، تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ستاد "المكس" بالإسكندرية، في إطار منافسات ختام الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري المصري 
بادر بيراميدز بتسجيل الهدف في الدقيقة 13 بعد عرضية عبدالله السعيد ليفشل حارس المرمى عماد السيد في التصدي لها ليحولها الغاني جون أنتوي في المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 لبيراميدز.

وفي الشوط الثاني، نجح الاتحاد السكندري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق المدافع محمد أنور بلمسة رائعة بالكعب من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده بترتيب جدول الدوري المصري إلى النقطة 22 في المركز الرابع، كما رفع بيراميدز رصيده للنقطة 20 في المركز الخامس.

تشكيل مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري:-

وبدأ الاتحاد السكندري مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: مروان عطية - محمد أنور - محمود رزق - السيد سالم.

خط الوسط: محمود شعبان - أحمد نبيل "مانجا" - نور السيد.

خط الهجوم: إيمانويل أكوي - خالد قمر - رزاق سيسيه.

وبدأ بيراميدز مباراته أمام الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: المهدي سيلمان.
 
خط الدفاع: ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور.
 
خط الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - عبدالله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق.
 
خط الهجوم: جون أنطوي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري المصري:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز الدوري المصري الاتحاد السكندري وبيراميدز الاتحاد السكندري

أخبار تهمك

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 85 عامًا

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار سارة لسيتين قبل موقعة غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد زيدان يثير الفتنة بين كلوب ومحمد صلاح.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 17 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ يوم

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ ساعة و 13 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

منذ حوالي 4 ساعات

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يتعادل مع وادي دجلة (1-1) في الدوري المصري .. ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري المصري (فيديو)

أستون فيلا ضد ليستر سيتي | ملخص وأهداف مباراة Aston Villa vs Leicester City اليوم في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري 4-0 في الدوري (فيديو)

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي 1/0 في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

برايتون ضد تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status