Advertisements
الاتحاد السكندري وبيراميدز 1/1 في الدوري المصري | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)
الجمعة 17/يناير/2020 - 01:24 م
Advertisements
Advertisements
الاتحاد السكندري وبيراميدز 1/1 في الدوري المصري
الاتحاد السكندري وبيراميدز، تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ستاد "المكس" بالإسكندرية، في إطار منافسات ختام الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ملخص مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري المصري
بادر بيراميدز بتسجيل الهدف في الدقيقة 13 بعد عرضية عبدالله السعيد ليفشل حارس المرمى عماد السيد في التصدي لها ليحولها الغاني جون أنتوي في المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 لبيراميدز.
وفي الشوط الثاني، نجح الاتحاد السكندري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق المدافع محمد أنور بلمسة رائعة بالكعب من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده بترتيب جدول الدوري المصري إلى النقطة 22 في المركز الرابع، كما رفع بيراميدز رصيده للنقطة 20 في المركز الخامس.
تشكيل مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري:-
وبدأ الاتحاد السكندري مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: مروان عطية - محمد أنور - محمود رزق - السيد سالم.
خط الوسط: محمود شعبان - أحمد نبيل "مانجا" - نور السيد.
خط الهجوم: إيمانويل أكوي - خالد قمر - رزاق سيسيه.
وبدأ بيراميدز مباراته أمام الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: المهدي سيلمان.
خط الدفاع: ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور.
خط الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - عبدالله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق.
خط الهجوم: جون أنطوي.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري المصري:-
Advertisements