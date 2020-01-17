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أشرف زكي يؤدي صلاة جنازة الراحلة ماجدة الصباحي

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:22 م
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أشرف زكي
أشرف زكي
رانيا ماهر
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تقام الآن صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 88 عامًا،وذلك بمسجد مصطفى محمود بالتجمع الخامس، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لأداء الصلاة وتوديعها إلى مثواها الأخير ، وكان من أبرز الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.


ولدت ماجدة يوم 6 مايو عام 1931 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، واشتهرت باسم "ماجدة الصباحي"، عمل والدها موظفًا في وزارة المواصلات، أتمت دراستها حتى حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، بدأت ماجدة حياتها الفنية في الـ15 من من خلال فيلم "الناصح"دون معرفة أهلها بتلك الخطوة،قدمت العديد من الأفلام أهمها : "الرجل الذي فقد ظله،العمر لحظة، المراهقات،قيس وليلى، جميلة، بين إيديك، دنيا البنات،أنف وثلاث عيون ،حواء على الطريق،المراهقات، هجرة الرسول، النداهة "، وغيرها.

تزوجت من الفنان الراحل إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة الفنانة غادة نافع، ولم يستمر الزواج طويلًا بسبب اختلاف طريقة تفكير كل منهما.
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الكلمات المفتاحية

جنازة ماجدة الصباحي أشرف زكي

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