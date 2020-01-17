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نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:19 م
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بوابة الفجر
لمياء علي تصوير مصطفى الديب
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بدأت منذ قليل مراسم تشييع  جنازة الفنانة القديرة الراحلة ماجدة الصباحي، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ووصل جثمان "الصباحي" إلى مسجد مصطفى محمود ملفوفًا بعلم مصر، كما قام عدد من النجوم بتوديعها وهم رافعين العلم.

وحضر الجنازة كلًا من الفنان عزت العلايلي والفنان سمير صبري والإعلامي وائل الإبراشي وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على توديعها.

وتوفت ماجدة الصباحي أمس الأربعاء عن عمر ناهز ال 89 عام، وتوافد أمس الكثير من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية إلى منزلها للوقوف مع ابنتها الوحيدة ومساعدتها وعلى رأسهم الفنانة رانيا محمود يس.
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
نجوم الفن يودعون ماجدة الصباحي بأعلام مصر (صور)
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