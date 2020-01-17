إيجيبت جولد: الأطفال المصريين موهوبين في صناعة الذهب (فيديو)

أجرى الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامجه "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، جولة في مدرسة "إيجيبت جولد" لصناعة المجوهرات.





وقال خالد خليل، العضو المنتدب لإيجيبت جولد، إن مدرسة صناعة الحلي كشفت عن وجود مواهب لدى الأطفال المصريين في صناعة الذهب، معقبا: "صناعة الذهب ستكون بخير على يد أبنائنا".



