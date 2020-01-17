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إيجيبت جولد: الأطفال المصريين موهوبين في صناعة الذهب (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أجرى الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامجه "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، جولة في مدرسة "إيجيبت جولد" لصناعة المجوهرات.

وقال خالد خليل، العضو المنتدب لإيجيبت جولد، إن مدرسة صناعة الحلي كشفت عن وجود مواهب لدى الأطفال المصريين في صناعة الذهب، معقبا: "صناعة الذهب ستكون بخير على يد أبنائنا".

ووصف العضو المنتدب لإيجيبت جولد، عدد من الطلاب بالمدرسة بـ النواابغ، وأنهم أفضل من أفراد عاملين في المجال منذ سنوات، موضحا أن الدفعة الأولى بالمدرسة عددها 200 طالب، منهم 25 طالب مستواهم فوق الطبيعي.
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مدارس صناعة الحلي إيجيبت جولد أخبار مصر

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