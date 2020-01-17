تجديد حبس عامل لتعذيبه ابنته حتى الموت في حلوان

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم، بتجديد حبس عامل ونجله 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل ابنته بمعاونة نجله، بسبب سوء سلوكها في منطقة كفر العلو.



وكان العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال جثة الطالبة "ا. م" 17 سنة، ومقيمة بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم، مصابة بجروح وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، كما تبين وجود آثار تعذيب.



وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وأقروا بأنها تركت البيت أكثر من يوم، فقاموا بضربها حتى فارقت الموت.



وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.