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البورصات الأوربية ترتفع في مستهل التعاملات

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:48 م
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مؤشر كاك
مؤشر كاك
وكالات
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صعدت مؤشرات البورصات الأوربية بمستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب إصدار بيانات الحساب الجاري والتضخم في منطقة اليورو والميزان التجاري الإيطالي في وقت لاحق من اليوم.


وزاد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 422.33 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 7632.19 نقطة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 13517.6 نقطة.

وقفز مؤشر "كاك" الفرنسي  بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 6067.43 نقطة.

واستقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1137 دولار.
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