"منشطات"و"دواجن فاسدة".. جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1102 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، وأبرزها القضايا الآتية:



ونجحت إدارة التموين في ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طامية، بمحافظة الفيوم، لحيازته 1،440 طن أجزاء دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.



كما تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، لحيازته 2،432 طن عصائر، منتج نهائي معبأة داخل عبوات معدة للبيع وتاريخ إنتاج وصلاحية لاحق خلافًا للحقيقة، 5،820 طن ثمار فاكهة سكر حر، مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وكذلك ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البويات بدائرة قسم شرطة المرج، بمحافظة القاهرة، لحيازته 25،725 طن بودرة ألوان صناعية ومستلزمات إنتاج، معبأة داخل شكائر ذات أحجام مختلفة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 21680 عبوة ألوان صناعية، منتج نهائي، مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وضبطت "التموين" أيضا مسئولين عن مصنع لإنتاج المنشطات بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 1091741 قرص أدوية منشطات جنسية، معبأة داخل عبوات مقلدة ومغشوشة للعلامة التجارية، 253 كيلو جرام مواد خام سكر لوز "سيجلتول" ومستلزمات إنتاج، غير خاضعة للتحليل الطبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة.



وتمكنت من ضبط مالك مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، لحيازته 270000 متر أسلاك كهربائية مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية غير مطابقة للمواصفات القياسية، و5،500 طن سلك نحاس خام " كسر بلاستيك"، ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتم ضبط مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بدائرة مركز شرطة الفيوم، لحيازته 29 طن مخلفات بترولية "زيوت معدنية سابقة الإستخدام بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



وكما تم أيضًا ضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة الشهداء، بمحافظة المنوفية، لتصرفه فى 400 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وببيعها فى السوق السوداء قدرت بمبلغ 54000 جنيه تقريبًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري.