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شنغهاي تبدأ استخدام تقنية التعرف علي الوجه في الصيدليات للقبض علي متعاطي المخدرات

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:30 م
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تقنية التعرف علي الوجه
تقنية التعرف علي الوجه
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تعتزم الصين استخدام تقنية التعرف على الوجه في حياة الناس اليومية، ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن مدينة شنغهاي تختبر محطات التعرف على الوجوه في الصيدليات للقبض على الأشخاص الذين يحاولون شراء المواد الخاضعة للرقابة بكميات كبيرة، ومن المحتمل إعادة بيعها.

وأشار التقرير إلى أن مشتري الأدوية المحتوية على المهدئات والمؤثرات العقلية سيتعين عليهم التحقق من أنفسهم من خلال المحطة، وسيقوم النظام بمسح كل من الصيادلة والمشترين لمنع أي مخالفات.

وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى منع الأشخاص من الحصول على الأدوية التي تحتوي على مواد خام للعقاقير غير القانونية، على سبيل المثال "الإيفيدرين" أو "السودوإيفيدرين" الموجود في الأدوية لنزلات البرد الشائعة، هو عنصر رئيسي لإنتاج ميثيل البلوري.

وتم اعتماد هذا النظام من قبل 31 مؤسسة للرعاية الصحية وأجرى أكثر من 300 عملية مسح، وتهدف إدارة مدينة شنغهاي إلى تغطية المدينة بأكملها بهذه المحطات بحلول النصف الأول من عام 2021.

يذكر أن الصين قد جربت تقنية التعرف على الوجه من خلال ركوب مترو الأنفاق والمدفوعات وجذب المجرمين وشراء بطاقات SIM، على الرغم من أن بعض الحلول قد تبدو بائسه، إلا أن هذا النظام الجديد يتميز بحسن نية نسبيًا، حيث يمكن أن يساعد في الحد من تعاطي المخدرات.

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ميثيل البلوري متعاطي المخدرات شنغهاي الصين السودوإيفيدرين التعرف علي الوجه الإيفيدرين الأدوية المحتوية على المهدئات

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