موظف يسرق شيكا بمبلغ ضخم من شركة بترول ويصرفه بالقاهرة





وتبلغ للإدارة من مسئولي إحدى شركات البترول، بقيام مجهول بالاستيلاء على أحد الشيكات البنكية الصادرة منها وصرف قيمته من حسابها بأحد البنوك واستيلائه على مبلغ 370 ألف جنيه.



وتم تشكيل فريق بحث بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لكشف ملابساتها وتحديد وضبط مرتكبها، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بريد بذات الشركة، حيث استغل المذكور موقعه الوظيفي بالشركة باعتباره ساعى بريد وإمكانية دخوله مكاتب الشركة، واستولى على الشيك المشار إليه، والتوجه للبنك وتمكن من صرفه مستخدمًا بطاقة رقم قومي خاصة بأحد الأشخاص دون علمه، قام بالاستيلاء عليها بأسلوب المغافلة.





وبسؤال مسئولي البنك الذي تم صرف الشيك من خلاله، أيدوا ما جاء بالتحريات، وباستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق، وأبدى استعداده لرد المبلغ المستولى عليه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت إدارة الأموال العامة، من القبض على عامل بريد بإحدى شركات البترول، لسرقته شيكات بنكية وصرفها.