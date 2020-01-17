الذهب يتعافي خلال تعاملات اليوم الجمعة

تعافت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار توجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أمبر انخفاض أسبوعي في شهرين.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب نحو 0.2 بالمئة ليسجل 1555.14 دولار للأوقية، متجها صوب تسجيل انخفاض على أساس أسبوعي بنسبة 0.4 بالمئة وهو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.





وزاد سعر العقود الأجلة للذهب بنحو 0.4 بالمئة ليسجل 1556.90 دولار.





وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس: "يبدو أن المحفزات نفدت في الأجل القريب جدًا، أسعار (الذهب) تستوعب التقلب الذي وقع في الآونة الأخيرة وهي بشكل أساسي في وضع الانتظار والترقب".





في غضون ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني لأدنى مستوياته في 30 عاما في 2019 في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاستثمار.





وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم الضرر بالاقتصاد العالمي ودفعت أسعار الذهب للارتفاع 18 في المئة في العام الماضي. ويُعتبر الذهب أصلا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.





وتنفست الأسواق المالية الصعداء على نحو طفيف بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وقضايا أساسية لم تُحل بعد.





وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مؤشرات الأسهم العالمية وول ستريت مستويات قياسية أكبر.





وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2333.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.13 دولار يوم الخميس، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير 2017.





وقفز البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1013.57 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2017 عند 1041.05 دولار في الجلسة السابقة.



