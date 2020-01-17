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تفاصيل إنشاء أول شركة مصرية في تسويق الابتكارات العلمية

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور نزار نبيل سامي، استشاري الابتكار وريادة الأعمال، تفاصيل إنشاء شركة مساهمة في تسويق الابتكارات العلمية، مشيرا إلى أن مصر بها كم كبير من الإنتاج العلمي والفكري في الجامعات المصري، ولكن ينقصها التسويق.

وأشار "سامي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة أنشأت مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وعددها وصل إلى 45 مكتب، حيث تساعد الباحث على تسويق فكرته، والحصول على براءة اختراع لفكرته.

وأضاف أن الشركة التي تقرر إنشاؤها هى شركة مساهمة مصرية تستهدف نقل التكنولوجيا، وتحويل الأفكار إلى خدمات، فضلا على أنها ستحفز المستثمرين ورجال الأعمال على دعم الأفكار المفيدة، حيث أن دعم فكرة جيدة قد يدر أموال طائلة.
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شركات مصرية اختراعات ابتكارات أخبار مصر

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