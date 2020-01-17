إجتماع وزاري لبحث ترتيبات المشاركة بمعرض "اكسبو دبي 2020"

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والهجرة لمناقشة ترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات معرض "اكسبو دبي 2020" والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى إبريل ٢٠٢١ وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض اللقاء التفاصيل الخاصة بالجناح المصري وسبل الاستفادة من مساحة الجناح والبالغة 3 آلاف متر مربع في عرض التاريخ والحضارة المصرية العريقة للترويج للسياحة المصرية بالإضافة الى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الاستثمارية الى جانب المنتجات المصرية كافة القطاعات.





وقد شارك في الاجتماع ايضاً رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة تنمية الصادرات والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الى جانب ممثلين لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات





وقالت جامع ان الاجتماع استعرض خطة المشاركة المصرية في المعرض من حيث المحتوى الذي سيتم عرضه خلال فترة المعرض وكذا تقسيمات الجناح المصري من الداخل مشيرةً إلى أنه يجري حاليا تحديد أدوار كافة الوزارات المعنية بهدف وضع خطة عمل موحدة لتنفيذ الجناح المصري بصورة تليق باسم مصر خاصة في ظل المنافسة الكبيرة مع اجنحة الدول المشاركة والتي يصل عددها الى 192 جناح.





واضافت ان الجناح المصري يقع بمكان متميز بجوار قاعة "الوصل" الرئيسية وبجانب جناحي الإمارات والصين، مشيرةٍ الى انه من المتوقع ان يزور الجناح المصري حوالي 5 مليون زائر خلال فترة انعقاد المعرض والتي تبلغ 178 يوم.





ولفتت جامع الى ان الاجتماع استعرض الاستعدادات الخاصة بتنظيم اليوم الوطني لمصر بالمعرض والذي يقام يوم 29 أكتوبر ويتضمن فعاليات تعكس الحضارة المصرية العريقة والثقافة والعادات والتقاليد المصرية، مشيرةً الى انه سيتم البدء في انشاء الجناح المصري خلال الشهر الجاري.





وأشارت الوزيرة الى أهمية مشاركة القطاع الخاص بفاعليات المعرض لعرض الفرص الاستثمارية والتطور الكبير الذى شهده الاقتصاد المصرى وعقد اللقاءات الثنائية مع الشركات ودوائر الاعمال العالمية المشاركة بالمعرض، لافتةً في هذا الاطار إلى أهمية دور مجلس الاعمال المصري الاماراتي في دعم المشاركة المصرية بالمعرض وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكافة الدول ودوائر الاعمال المشاركة في المعرض.