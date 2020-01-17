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محمد زيدان يثير الفتنة بين كلوب ومحمد صلاح.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:18 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
عمر محمد
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أثار محمد زيدان نجم فريق بروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق الفتنة بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي والمحترف المصري الدولي محمد صلاح في الساعات الماضية.

وقال محمد زيدان في تصريحات تليفزيونية :""عندما أجلس مع يورجن كلوب يبلغني أن إمكانياتي المهارية، أثناء ممارستي لكرة القدم أعلى من محمد صلاح 100 مرة ".

وتابع زايدن عبر قناة "أون سبورت" الفضائية :" كلوب حدثني أيضاً أنه كان يجب علي أن يكون تركيزي في الكرة بنسبة 100% وفي القوة العضلية والتدريبات الشخصية وهو ما يطبقه صلاح حاليًا في الكرة هو ما يطبقه ميسي ورنالدو".

وبسؤاله ما الذي يفعله زيدان لو عاد بي الزمن لكي يصل لمكانة محمد صلاح؟، أجاب: "إذا عاد بي الزمن سأكون أكثر تركيزًا في الكرة والاحتراف والتدريب".

وأكمل: "محمد أبو تريكة لو أخذ الفرصة كان سيكون مثل محمد صلاح".

واختتم: "عماد متعب قناص من الطزار الأول من أكثر اللاعبين الذي أفضل اللعب بجوارهم".

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