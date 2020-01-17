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تساقط الثلوج على "نيوم" في أجواء شتوية رائعة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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نشر الحساب الرسمي لمدينة "نيوم"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو، للحظة تساقط الثلوج بكثافة في أجواء شتوية رائعة على نيوم.

وظهر في المقطع الضباب الكثيف وهو يغطي أركان منطقة نيوم وقمم الجبال العالية، في مشهد رائع أظهر جمال المنطقة.

وتشكل المناطق التي زادها الثلج جمالًا على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج، والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول.

نيوم:
هو مشروع سعودي لمدينة مخطط لبنائها عابرة للحدود، أطلقه الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي في يوم الثلاثاء 4 صفر 1439 هـ الموافق 24 أكتوبر 2017، ويقع المشروع في أقصى شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية؛ حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26،500 كم2، ويمتد 460 كم على ساحل البحر الأحمر.

ويهدف المشروع ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"نيوم" بحلول عام 2025م، وتم دعم المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 500 مليار دولار، والمستثمرين المحليين والعالميين.
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الكلمات المفتاحية

نيوم شتاء تساقط للثلوج المملكة

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