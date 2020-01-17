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أول تعليق من نادية لطفي على وفاة ماجدة الصباحي

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:08 ص
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نادية لطفي
نادية لطفي
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نعت الفنانة الكبيرة نادية لطفي صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا، أسم الخميس الـ17 من يناير، إثر أزمة صحية ألمت بها، ونقلت إلى المستشفى، وترحل عن عمر ناهز الـ88 عاماً تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا.

رحيل ماجدة الصباحي

وأعربت نادية لطفي عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي أحد أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم.

إشادة وشهادة

وأشادت نادية لطفي بزميلتاه الراحلة ماجدة الصباحي التي كانت تتمتع بروح جميلة، إضاة إلى السلومك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها، المنتمون للوسط الفني.

لطفي تنعى ماجدة الصباحي

وعن رحيل ماجدة الصباحي، قالت نادية لطفي: "صدمت بخبر وفاة ماجدة الذي كان له اثر مؤلم علي، ماجدة فنانه لها بصامات وتاريخ فني عظيم".

ماجدة الصباحي ترتبط بالعروبة

وتابعت: " سيظل اسم ماجدة الصباحي مرتبط بأنتمائها للعروبة والنماذج التي قدمتها مثل "العمر لحظة" و"جميلة بو حيرد" كان من علامات السينما ورسالتها ووطنيتها وساندت الدول العربية في حربها ضد الاستعمار والجزائر وكان لها دور كبير جدً".

أحب ماجدة الصباحي

وأكدت نادية لطفي على اعتزازها وحبها الشديد للراحلة ماجدة الصباحي وإعجابها الشديد بها وتميزها.

ماجدة الصباحي بها أصالة البيت المصري

واختتمت: "ماجدة الصباحي فيها اصالة البيت المصري واهم ما يميزها انها تتمسك بأصول البيت المصري واحترامها لتصرفتها وحياتها كمثل أعلي للفنانه ويعز عليا اقول انها كانت لانها باقية وستظل باقية وهي في عملها متوجه بالفن والسلوك الفني واحترام ماجده في المجتمع المصري انا احترمها واحترامي لها بحب".


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