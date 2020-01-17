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كل ما تريد معرفته عن عيد الغطاس الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:54 ص
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عيد الغطاس
عيد الغطاس
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 تستعد الكنيسة الأرثوذكسية للاحتفال بمناسبة عيد الغطاس ثاني أعياد المسيحيين الأرثوذكس، بصيام "البرامون"، استقبالًا للمناسبة المنتظر الاحتفال بها، في الـ19 من يناير 2020، الموافق الـ10 من شهر طوبة حسب التقويم القبطي.

احتفال عيد الغطاس

ويعود الاحتفال بمناسبة عيد الغطاس بحسب الكنيسة الأرثوذكسية، إحياءً لذكرى معمودية السيد المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.
 
أبرز طقوس عيد الغطاس في مصر

ويرتبط عيد الغطاس في مصر، بطقوس شعبية ودينية مميزة جدًا، عن باقي البلدان التي تحتفل بهذه المناسبة، وأجواء متفردة بطبعها، عن مثيلاتها في الدول الأخرى.

لأي مناسبة ينتمي عيد الغطاس؟

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة عيد الغطاس كواحد من أعيادها "السيدية"، الخاصة بالسيد المسيح.

ويبلغ عددها 15 عيدًا، بها 7 مناسبات كبرى، منها: 

- بشارة الملاك للسيدة العذراء بميلاده.
- عيد الميلاد.

- عيد الغطاس.

- أحد الشعانين (دخول المسيح أورشليم).

- عيد القيامة.

- عيد الصعود.

- عيد حلول الروح القدس.

وهناك مجموعة من الأعياد السيدية الصغرى وهي على النحو التالي: 

- الختان.

- عُرس قانا الجليل.

- دخول المسيح الهيكل.

- خميس العهد.

- عيد أحد توما.

- دخول المسيح مصر.

- عيد التجلي.

- عيد الصليب. 

معلومات هامة عن عيد الغطاس

- وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، بمناسبة عيد الغطاس في موعد محدد كل عام، يعقب "عيد الميلاد"، بـ12 يومًا.

- يطلق على عيد الغطاس مجموعة من المسميات منها: "الأبيفاني" أو معمودية التغطيس، أو عيد الماد أو الدنح.

- جاء في الإنجيل أن الروح القدس، ظهر على المسيح أثناء عماده في نهر الأردن، على هيئة حمامة، فأطلق عليه "عيد الظهور الإلهي.

- يصلي المسيحيون الأرثوذكس "اللقان"، وهو طقس لا يتكرر إلا 3 مرات سنويًا.

- يطلق على عيد الغطاس، البرامون وهو الاستعداد له، صيام للمساء ولا يؤكل السمك.

- يرتبط أكل القلقاس في هذا اليوم بعيد الغطاس، رمزًا للمعمودية.

- يصلي الأقباط في عيد الغطاس بالطقس الفرايحي، ويمنع فيها الصوم الانقطاعي.

- يصلي بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لانها كانت المقر الأول للبطريركية قبل نقله إلى القاهرة.

التعميد في عيد الغطاس

يذكر أن التعميد عند المسحيين الأوائل كان في عيد الغطاس فقط، ولا يتم في بقية الأيام، بعكس ما هو موجود الآن، حيث يتم التعميد في أي يوم كان، ولا يتم انتظار هذه المناسبة للتعميد.


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عيد الميلاد عيد الغطاس المسيحيون الأرثوذكس الكنيسة الأرثوذكسية

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