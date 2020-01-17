



أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-1-2020





صعدت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-1-2020، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار بورصة الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 28 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 31 إلى 32 جنيه.

سجل سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 14 إلى 18 جنيه.​​​​

سجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه

سجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 32 إلى 35 جنيه

سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه

سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه









أسعار البيض في الأسواق





سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 35 إلى 36 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 35 إلى 37 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى 3.00 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.



