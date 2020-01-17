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خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:29 ص
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نادية رفيق
نادية رفيق
كريم هاشم
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أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام، وانتقلت أم الغلابة إلى رحمة في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وتقام صلاة الجنازة اليوم في كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة الساعة الثانية ظهرًا.

حيث نشر نجلها فاضل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "اتمت امي.. ماما نانا كما يلقبونها احفادها ..ام الغلابة كما يعرفونها البعض..الفنانة القديرة نادية رفيق..اتمت مهمتها الدنيوية تجاه اولادها واحفادها واحبابها علي خير وجه وغادرت ارض الشقاء الي الفردوس الأعلي..صلي لنا يا ماما".


جدير بالذكر أن الفنانة نادية رفيق لقبت بالأم الحنون خلال مشوارها بالتمثيل والتي استمرت رحلة عطائها في الشاشة فيما يقرب 50 عامًا قدمت من خلالها أعمال فنية عظيمة منها" منها أبو العلا، ومحمد رسول الله والعديد من المسلسلات والأفلام.

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الكلمات المفتاحية

نادية رفيق الأم الحنون

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