Advertisements
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17-1-2020
الجمعة 17/يناير/2020 - 08:54 ص
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الخضراوات اليوم
ارتفعت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في حين تراجع سعر بعض الأنواع من الفاكهة وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة
تراوحت أسعار الطماطم بين 2 –5 جنيهات.
تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات.
تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات.
تراوح كيلو البصل 4 - 6.5 جنيهات.
تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات.
تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين4-6جنيهات.
تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
تراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات.
تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.
تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
تراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.
تراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور
سجل سعر البرتقال5 جنيهات للكيلو.
سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو.
سعر الموز 8 جنيهات للكيلو.
سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.
اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.
الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.
Advertisements