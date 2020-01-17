أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17-1-2020

أسعار الخضراوات اليوم

ارتفعت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في حين تراجع سعر بعض الأنواع من الفاكهة وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:









أسعار الخضراوات اليوم الجمعة





تراوحت أسعار الطماطم بين 2 –5 جنيهات.

تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات.

تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات.

تراوح كيلو البصل 4 - 6.5 جنيهات.

تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات.

تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين4-6جنيهات.

تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.

تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.

تراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات.

تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.

تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها

تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.

تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.

تراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.

تراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.









أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور





سجل سعر البرتقال5 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو.

سعر الموز 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.

اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.

الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.



