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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17-1-2020

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:54 ص
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أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة
الفجر الاقتصادي
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أسعار الخضراوات اليوم 
ارتفعت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في حين تراجع سعر بعض الأنواع من الفاكهة وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:


أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 

تراوحت  أسعار الطماطم  بين 2 –5 جنيهات.
تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات.
تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات.
تراوح كيلو البصل 4 - 6.5 جنيهات.
تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات.
تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين4-6جنيهات.
 تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو.
 تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
 تراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات.
تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.
 تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
تراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.
تراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور 

سجل سعر البرتقال5 جنيهات للكيلو.
 سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو.
 سعر الموز 8 جنيهات للكيلو.
 سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.
اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.
الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.

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