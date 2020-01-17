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وزراء كندا وبريطانيا يحييون ذكري ضحايا الطائرة الأوكرانية

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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أبدى وزراء خارجية كندا وبريطانيا احترامهم، لأولئك الذين لقوا حتفهم عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية الأسبوع الماضي، قبل محادثات بين الدول المتضررة لمناقشة ردهم، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأشعل كل من فرانسوا فيليب شامبانيا الكندي والبريطاني دومينيك راب، شمعة، مع وزراء خارجية أوكرانيا والسويد وأفغانستان، لإحياء ذكرى الضحايا في المفوضية العليا الكندية في لندن، وتوقفوا لحظة للتفكير قبل بدء الاجتماع.

كان لدى الدول الخمس مواطنين على متن الطائرة، التي أسقطت في 8 يناير بعد وقت قصير من مغادرتها طهران في طريقها إلى كييف، وشكلت مجموعة استجابة دولية لتنسيق خطواتها التالية، وقد أثارت أوكرانيا وكندا احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران.

واعترفت إيران يوم السبت بأنها أسقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية عن طريق الخطأ، بعد أن أنكرت في البداية أن لها دورًا في الحادث، وقُتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، البالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم 57 كنديًا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لرويترز أمس الخميس، إنه تم التعرف على جثث جميع الأوكرانيين الـ11، الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي في إيران وسيتم نقلهم إلى أوكرانيا يوم 19 يناير.

وقالت الدول الخمس التي مات مواطنوها، عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية، إنه يجب على طهران دفع تعويضات لأسر الضحايا، قائلة إن العالم يراقب ردها.

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وزراء كندا وبريطانيا تحطم طائرة اوكرانية أسقطت إيران طائرة ركاب اوكرانية

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